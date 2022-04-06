علي الحجار: قدمت ما يزيد عن 800 أغنية مع عمار الشريعي

قال الفنان علي الحجار، إن غيابه عن ساحة غناء تترات المسلسلات يرجع إلى حرصه على انتقاء الأعمال التي يقدمها، فضلًا عن أن الفنان ليس صاحب القرار في اختيار العمل الذي يغني فيه، موضحًا أن المنتج أو المخرج يختار المغني المسؤول عن تتر المسلسل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنه اعتاد التعاون مع عمار الشريعي وسيد حجاب في المسلسلات، قائلًا إن «الثلاثي» كان مطلوبًا في المسلسلات سابقًا.

وأشار إلى تقديمه ما يزيد عن 800 أغنية بالتعاون مع الموسيقار عمار الشريعي، لافتًا إلى أن الأغاني التي قدمها مع الراحل، لا تقتصر على تتر البداية والنهاية للمسلسلات فقط، وإنما تمتد لتشمل أغانٍ صغيرة داخل السياق الدرامي.

وذكر أن هذا الكم من التترات كان كافيًا بالنسبة له، خاصة أنه اشترك في الغناء بأكثر من 120 مسلسلًا، وشارك بالتمثيل في بعضها، مشيرًا إلى أن هناك جيل ثان من المخرجين، ظهر منذ 10 سنوات، وكان لهم أحقية اختيار جيل ثانٍ من المطربين.

ولفت إلى أنه تلقى عروضًا للمشاركة في غناء تترات بعض المسلسلات، خلال الفترة الماضية، لكنها لم تكن مماثلة لما يقدمه سواء كتابة أو ألحان، مؤكدًا أنه فخور وسعيد بغناء تترات مسلسلات «ذئاب الجبل» و«المال والبنون» و«الرحايا» و«شيخ العرب همام».

وأوضح أن الجمهور دائمًا ما يتذكر تترات المسلسلات، مضيفًا: «الجودة في اختيار الأعمال مهمة، أنا غير مستعجل أو متكالب على غناء تتر، لكن عندما تواصل معي المخرج عبدالرحيم كمال، لغناء مسلسل جزيرة غمام، كنت سعيدًا لأننا نجحنا سويًا في شيخ العرب همام، وأعلم جودة الكتابة وأنها مختلفة عن الناس الموجودة حاليًا».

وأشاد بألحان المحلن شادي مؤنس وكلمات الشاعر الكبير إبراهيم عبدالفتاح، والذي تعاون معه في العديد من المسلسلات والأغاني، مضيفًا أن «عبدالفتاح كتب أغنية حلوة جدًا، وكان الموضوع مشجعًا لغنائه».

وتابع أنه أجرى جولة خلال الشهرين الماضيين، في الصعيد لتقديم حفلات في الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وسوهاج، معربًا عن تفاجئه بالشباب البالغ من العمر 18 و20 عامًا، والذي يطلب بإلحاح وسعادة منه غناء تتر الرحايا وذئاب الجبل، رغم أنهم ولدوا بعد إنتاج تلك الأعمال.

وقدم النجم علي الحجار، تتر البداية والنهاية لمسلسل «جزيرة غمام»، الذي يعرض في دراما رمضان 2022، كما يقدم أيضاً 10 رباعيات خلال الأحداث.

مسلسل «جزيرة غمام» بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبي، ومن إخراج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج سينرجي.