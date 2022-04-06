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تونس تنتقد الموقف التركي بشأن حل البرلمان

تونس (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أبريل 2022 - 12:00 ص

انتقدت الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، موقف تركيا بشأن قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وأعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، وتعتبر هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.

وأوضحت الخارجية أنها تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها.

وأعلن الرئيس التركي أن حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي، معلنا أسفه لبدء التحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية في 30 مارس الماضي.

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