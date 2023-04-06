عدد ركاب المواصلات العامة في ألمانيا يتجاوز 10 مليارات راكب في 2022

وصل عدد ركاب المواصلات العامة من حافلات وقطارات في ألمانيا إلى 10.2 مليار راكب في العام الماضي، وبالتالي لم يصل إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الخميس.

في الوقت نفسه، أوضح المكتب أن هذا العدد يعني ارتفاعا بنسبة 29% مقارنة بعدد الركاب في عام 2021 الذي كان أكثر تأثرا بجائحة كورونا.

ورغم صرف تذكرة سفر شهرية مخفضة بقيمة 9 يورو لمدة ثلاثة شهور في صيف العام الماضي، فإن عدد ركاب المواصلات العامة في ألمانيا قل بنسبة 14% مقارنة بمستوى ما قبل أزمة كورونا في عام 2019 عندما وصل إلى 11.6 مليار راكب.

ومن المنتظر أن يخلف عرض التذكرة فئة 9 يورو تذكرة مخفضة جديدة باسم "دويتشلاند-تيكت" بقيمة 49 يورو اعتبارا من مايو المقبل لزيادة جاذبية وسائل النقل الجماعي بشكل دائم.

وكان عدد ركاب وسائل النقل العام وصل في 2021 إلى 7.9 مليار راكب وهو أدنى مستوى له منذ بدء سلسلة الإحصائيات في عام 2004.

يذكر أن الأرقام الرسمية تشمل أيضا ركاب المسافات البعيدة. ووصل عدد ركاب قطارات المسافات البعيدة في العام الماضي إلى 138 مليون راكب بزيادة بنسبة 62% مقارنة بعددهم في 2021. كما زاد عدد ركاب حافلات المسافات البعيدة بنسبة 163% ليصل إلى 7.5 مليون راكب.