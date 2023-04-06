وزيرة الداخلية الألمانية: يجب دراسة حظر حمل سكاكين في الحافلات والقطارات

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أنه سيتم التفكير في مسألة فرض حظر على حمل سكاكين في حافلات وقطارات.

وقالت فيزر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "يتعين علينا التفكير بتمعن في فرض حظر على حمل سكاكين في وسائل النقل العام –في الحافلات والقطارات- من يسافر بالطائرة، ليس مسموحا له بحمل سكين".

من جانبه، قال هانز-هيلمار ريشكه، رئيس قطاع الأمن بهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" ردا على تصريحات الوزيرة: "سنرحب بفرض حظر من الدولة على حمل سكاكين في القطارات ومحطات السكك الحديدية. يمكن أن يحد ذلك من خطر ارتكاب جرائم".

وفي المقابل، قال أندرياس روسكوبف، رئيس نقابة الشرطة الألمانية، لصحيفة "راينيشه بوست"، بالإشارة إلى عدد أفراد الشرطة: "ينقصنا 3500 فرد شرطة لأجل تأمين محطات السكك الحديدية وفي القطارات.. لدينا نقص تام في عدد الأفراد في الدوريات وخدمات التحقيق"، وأكد أن من يرغب إدخال حظر على حظر سكاكين في القطارات والمحطات، يجب أن يتسنى له التحكم فيه ومراقبته.

يشار إلى أن الشرطة الاتحادية مسؤولة عن تأمين محطات القطارات في ألمانيا.

يذكر أن سيدة (33 عاما) تعرضت لطعن بسكين في حافلة ببرلين أسفرت عن إصابة بالغة تعرض حياتها للخطر أول أمس الثلاثاء، وتم إخضاعها لجراحة طارئة، بحسب الشرطة.

ووفقا للمعلومات الحالية، طعن رجل السيدة بشكل مفاجئ، وهي جالسة في الحافلة بصحبة ابنتيها اللتين تبلغان من العمر سبعة وتسعة أعوام، ولم تتعرض الفتاتان لإصابات جسدية وهن في رعاية الأسرة حاليا. وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق صباح اليوم أنها لا تزال تبحث عن الجاني.