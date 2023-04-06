وزيرة الثقافة عن ذكرى انتصارات العاشر من رمضان: حقيقة ناصعة تفرض نفسها في كل الأوقات

شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، احتفالية قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، التي تأتي في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقالت الوزيرة، إنه من المُقرر أن تستمر الاحتفالات بهذا النصر طوال العام، بمناسبة العيد الخمسين لهذه الذكرى العظيمة؛ إيماناً بأهمية تعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع، وإبراز مظاهر الفخر والعزة، وتسليط الضوء على تاريخنا الذي يشع عزة وكرامة، هو أحد منابع الثقافة الوطنية، التي يجب أن يتم تعميقها لدى شبابنا.

وقالت وزيرة الثقافة: "للتاريخ لحظات فاصلة، لا يمكن أن تُنسى، أو تتقادم بفعل الزمن، بل تظل حقيقة ناصعة، تفرض نفسها في كل الأوقات، ونستعيد ذكراها دائماً، وللنصر معانٍ عديدة، فهو تخطي المصاعب، والسعي الجاد نحو تحقيق النجاح، والاستبسال في مواجهة العدو، والصبر حتى يتحقق النصر".

وتابعت: "في السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، ضرب الجندي المصري مثلاً يُحتذى به ، وتمكن أن يضع الحقيقة الناصعة نصب أعين العالم أجمع، وهي أن المصريين من الصعب النيل من أحلامهم وطموحاتهم المشروعة في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه".

وأردفت: إننا اليوم نلتقي في احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بذكرى العاشر من رمضان، هذه الذكرى التي ارتبط فيها الصبر على الصوم، بالصبر على القتال في مواجهة العدو، وارتبط فيها الإيمان بالله، باليقين في نصره للحق.

ووجهت، التحية لرجال القوات المسلحة البواسل الذين نسعد بتكريمهم اليوم في عيدهم، والتحية والإجلال لقامات الفن المصري، وأجياله المتعاقبة الذين قدموا للوطن إبداعاتهم ونسعد أيضاً بتكريمهم الليلة.

وقال المخرج خالد جلال - في كلمته - "إن رجال القوات المسلحة لم يهابوا الموت بل طلبوا الشهادة بأنفسهم ليصنعوا معجزة عسكرية، عنوانها الجيش المصري، وحطموا أسطورة خط بارليف".

وأضاف جلال: لقد اعتاد الشعب المصري تحقيق الانتصارات على أعداء الوطن أيًا كانت أساليبهم ووسائلهم.

وخلال الاحتفال، تم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة وأيقونتين مصريتين في الموسيقى والغناء، هما "اسم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وتسلم التكريم ابنته عفت عبد الوهاب، والفنان الكبير محمد منير".

كما جرى تكريم مجموعة من الفنانين المشاركين في مسلسل "الاختيار"، وهم "النجم الكبير صبري فواز، النجم الكبير محمد رياض، النجم الكبير بيومي فؤاد، النجمة الكبيرة منى عبد الغني".

أعقب ذلك، حفل غنائي تألقت خلاله النجمة "ريهام عبد الحكيم"، حيث شدت بباقة متنوعة من أشهر الأغاني الوطنية والدينية، منها "يا حبيبتى يا مصر، علي صوتك بالغنا، في يوم وليلة، حلوة بلادي"، وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها الجمهور .

ك ف