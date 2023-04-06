فوز 42 مواطنا بقرعة حج الجمعيات الأهلية في شمال سيناء

تقدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالتهنئة للفائزين من أبناء المحافظة في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444- 2023.

وقال علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إنه تقدم 167 مواطنا من الجمعيات الأهلية في محافظة شمال سيناء للحج لهذا العام، حيث أسفرت القرعة العلنية عن فوز 42 بتأشيرة حج، من بينهم 24 من مدينة العريش، 13 بمدينة الشيخ زويد، 3 من مدينة رفح، وشخص من مدينة نخل، وآخر من مدينة بئر العبد.

وأضاف غيط، أن شمال سيناء من محافظات المستوى الثالث، حيث سيتكلف الحج هذا العام بالنسبة للفائزين من المحافظة، مبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات (142 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران).

وأوضح أنه سيتم سداد تكلفة الحج لهذا العام اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بفروع أحد البنوك الحكومية أو بمكاتب البريد عن طريق بطاقة الرقم القومى للحاج.

وكانت الدكتورة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، شهدت اليوم الخميس، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444- 2023، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.