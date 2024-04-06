عمال التموين بشركة قطارات يورو ستار يعتزمون الإضراب عن العمل بسبب الأجور

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قرر عمال التموين بشركة القطارات فائقة السرعة "يوروستار" الإضراب عن العمل وسط نزاع حول الأجور.

وسينقطع أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل (آر إم تى) الذين يعملون لصالح شركة توريد الطعام والشراب "ريل جورميت"عن العمل بموجب عقد "يورو ستار" في الفترة من 19 إلى 23 أبريل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت .

وتربط يوروستار لندن مع مدن في شمال غرب أوروبا، مثل بروكسل وباريس.

وقال ميك لينش، الأمين العام لنقابة /آر إم تى / "أعضاؤنا الذين يعملون في ريل جورميت بموجب عقد يوروستار يتقاضون رواتب منخفضة بشكل كبير مقارنة بزملائهم العاملين مباشرة من قبل يوروستار".

وتابع: "هناك تفاوت كبير في الأجور والشروط والأحكام، على الرغم من حقيقة أنهم يقومون بعمل حيوي في نفس شركة السكك الحديدية".

وأضاف: "يحتاج أعضاؤنا إلى زيادة في الأجور وسيواصلون حملتهم الخاصة بالإضرابات حتى يحققوا تسوية تفاوضية".