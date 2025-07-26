نقابة الممثلين تنعى فقيد الفن العربي زياد الرحباني

نعت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان اللبناني زياد الرحباني، الذي غادر عالمنا اليوم، السبت 26 يوليو 2025، بعد مشوار فني حافل ومتميز.

وجاء في بيان النقابة: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع ممثلي مصر الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، الذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم بخالص العزاء للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، ولجموع فناني وشعب لبنان الشقيق".

وكان الرحباني قد توفي عن عمر ناهز 69 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا، جمع فيه بين الموسيقى والمسرح والكتابة السياسية الساخرة، بأسلوب نقدي جريء ومتفرد.

ويُعد زياد الرحباني من أبرز المجددين في الموسيقى والمسرح العربي، وهو الابن البكر للفنانة الكبيرة فيروز، والملحن الراحل عاصي الرحباني، وقد استطاع أن يرسّخ مكانته كركيزة ثالثة في المدرسة الرحبانية، برؤية إبداعية خاصة به.