مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم أحمد رزق في دورته الـ41

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تكريم الفنان أحمد رزق، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من المهرجان، المقرَّر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة.

بدأ أحمد رزق مشواره الفني عام 1996 من خلال مشاركته في مسرحية "الجميلة والوحشين" أمام الفنانة ليلى علوي، قبل أن ينطلق بثبات في عالم السينما والدراما، مقدمًا مجموعة من الأعمال التي جمعت بين الأداء الكوميدي والدرامي والإنساني، وأثبتت موهبته وقدرته على التنقّل بسلاسة بين الأنماط الفنية المختلفة.

في السينما، شارك رزق في عدد من الأفلام البارزة، من بينها: مافيا، فيلم ثقافي، عشان ربنا يحبك، شباب على الهواء، قبل أن ينتقل إلى مرحلة البطولة المطلقة في أعمال مثل: اوعى وشك، حمادة يلعب، حوش اللي وقع منك، التوربيني، إلى جانب أدواره المهمة في أفلام زهايمر مع الزعيم عادل إمام، والليلة الكبيرة، يجعله عامر، بني آدم، الممر، الكنز، و200 جنيه.

أما على صعيد الدراما، فتألق في أعمال منها: حديث الصباح والمساء، العار، خطوط حمراء، إزي الصحة، بخط اليد، في يوم وليلة، حضرة العمدة، بيت الرفاعي، سيد الناس، وقدم مؤخرًا بطولة مسلسل حرب الجبالي في السباق الرمضاني.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذا التكريم يأتي في إطار دور المهرجان في الاحتفاء بروّاد الفن العربي الذين ساهموا في الارتقاء بالذوق العام، وتركوا بصمة فنية مميزة في وجدان الجمهور.