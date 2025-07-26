أكسيوس: البيت الأبيض يعيد النظر في سياسته تجاه حرب غزة بعد 6 أشهر من الفشل

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، إن البيت الأبيض يعيد النظر في سياسته تجاه حرب غزة بعد 6 أشهر من الفشل.

ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي بدا عليه الإحباط بشكل واضح، قوله لمجموعة من عائلات المحتجزين يوم الجمعة، بعد انهيار الجولة الأخيرة من محادثات غزة: «نحن بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل جدي».

وركّزت حملة ترامب الانتخابية على إنهاء الحرب وإعادة الرهائن إلى ديارهم.

لكن مع استمرار الحرب، وانتشار صور الفلسطينيين الجائعين في جميع أنحاء العالم، بدأت تظهر تصدعات في قاعدة «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا»؛ بسبب دعم ترامب لاستراتيجية الحرب المتطرفة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويقول موقع «إكسيوس» إن انهيار محادثات وقف إطلاق النار ــ والذي جاء بعد أن رفضت حماس شروط وقف إطلاق النار الأخيرة وسحبت إسرائيل مفاوضيها احتجاجًا ــ قد يكون نقطة تحول في سياسة الإدارة الأمريكية.

وأثناء اجتماعه مع عائلات المحتجزين في وزارة الخارجية يوم الجمعة، قال روبيو، عدة مرات إن الإدارة بحاجة إلى «إعادة التفكير» في استراتيجيتها وتقديم خيارات جديدة بشأن غزة، وفقًا للمصادر.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، أعطى ترامب نتنياهو حرية كاملة تقريبا للقيام بكل ما يريده في غزة؛ من العمليات العسكرية، إلى مفاوضات الرهائن، وحتى توزيع المساعدات الإنسانية.

وفي حين يقول مسئولون في البيت الأبيض إن ترامب «منزعج حقًا» من مقتل الفلسطينيين ويريد إنهاء الحرب، فإنه لم يمارس أي ضغط تقريبا على نتنياهو لإنهائها في الأشهر القليلة الماضية، بحسب مسئولين إسرائيليين.

وفي معظم المكالمات والاجتماعات، قال ترامب لنتنياهو: «افعل ما يجب عليك فعله في غزة». وفي بعض الحالات، شجع نتنياهو على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حماس، وفقًا لما قاله مسئول إسرائيلي لموقع «أكسيوس».

وألمح روبيو في اجتماع يوم الجمعة إلى أن «الوقت ربما حان لاستكشاف نهج أكثر شمولاً لإنهاء الحرب وتحرير جميع الرهائن المتبقين»، وفقًا لمصادر «أكسيوس».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن حركة حماس لا ترغب في التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئيس الأمريكي قوله: «كان الأمر سيئاً للغاية، فحماس لم تكن فعلاً ترغب في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون الموت».

وأضاف ترامب: «لقد وصلنا الآن إلى المرحلة الأخيرة من الرهائن، وهم يعرفون ما سيحدث بعد استعادة الرهائن المتبقين. وبسبب هذا تحديداً، لم يرغبوا في التوصل إلى اتفاق».

وتأتي هذه التصريحات من البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن إدارة ترامب قررت إعادة فريقها التفاوضي لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير.



