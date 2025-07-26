إندونيسيا تدعو العالم للاعتراف بفلسطين أسوة بفرنسا

رحبت إندونيسيا، السبت، بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، ودعت الدول التي لم تعترف بها بعد إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية الإندونيسية عبر منصة "إكس"، عقب إعلان ماكرون، الخميس، على المنصة ذاتها، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين.

وأكدت الخارجية الإندونيسية أن قرار الرئيس ماكرون يحمل أهمية بالغة من أجل رخاء فلسطين واستقلالها، مشيرة إلى أن اعتراف فرنسا يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والسلام في الشرق الأوسط.

وأضافت: "إندونيسيا تدعو الدول الأخرى التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى أن تحذو حذو فرنسا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون عبر "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

وتعترف 149 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

وفي 22 مايو 2024، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، اعتبارًا من 28 من الشهر ذاته.

وسبق أن اعترفت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بفلسطين، هي: بلغاريا، بولندا، تشيكيا، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.