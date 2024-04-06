تحالف مصر والبنك التجاري الدولي يدير قرضا مشتركا بـ18 مليار جنيه لصالح السكك الحديدية

• مصادر: القرض بضمانة وزارة المالية ويوجه لتمويل تطوير المحطات والمزلقانات وأجهزة التحكم

يعتزم تحالف مصرفى يديره بنكا مصر والتجارى الدولى ترتيب قرض مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن التحالف الذى يديره البنكان يضم بنوكا خاصة وخليجية للمشاركة فى توفير القرض الذى تسعى «السكك الحديدية» للحصول عليه بضمانة من وزارة المالية. تعد ضمانة المالية شرطا أساسيا فى القروض التى تحصل عليها الهيئات الحكومية ومنها التابعة لوزارة النقل للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات والتوسعات التى نفذتها الوزارة وهيئاتها التابعة، كان آخرها قرض بقيمة ٣٢ مليار جنيه حصلت عليه الهيئة القومية للأنفاق لتمويل الأعمال الإنشائية فى الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة «الفيوم ــ بنى سويف ــ الأقصر ــ أبوسمبل»، بطول 1100 كيلومتر غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى حتى أسوان مرورا بأبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية.

وحسب المصادر فإن القرض يوجه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات تطوير المحطات على خطوط السكك الحديدية شاملة الطرق والمزلقانات وأجهزة التحكم الآلية. ويتزامن القرض الجديد مع حصول وزارة النقل والهيئات التابعة لها من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك تقارب ١٣٠ مليار جنيه لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروعات والتوسعات التى تجريها الهيئات التابعة للوزارة.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات بخط «القاهرة ــ الإسكندرية»، بطول 208 كيلومترات، موضحة أنه يشتمل على 189 برجا رئيسيا، و15 برجا ثانويا، و80 مزلقانا، وبرج تحكيم مركزى بإجمالى عدد 1519 إشارة ضوئية، و1751 دائرة كهربائية.

وتشمل مشروعات تطوير السكك الحديدية للعام الحالى استكمال تطوير محطات السكك الحديد لعدد 116 محطة فى نطاق المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وخط بنى سويف / أسيوط بطول 250 كم، وخط أسيوط نجع حمادى بطول 171 كم، وخط الزقازيق الإسماعيلية / بورسعيد / أبو كبير بطول 214 كم، وغيرها من الخطوط، علاوة على تطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانا وتركيب بوابات دخول وخروج إلكترونية بالمحطات.

وحسب ما أعلنته وزارة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشرى، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 692 مزلقانا من إجمالى 1120 مزلقانا من المخطط تطويرها على الشبكة، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 300 محطة وجار العمل فى تطوير 122 محطة.