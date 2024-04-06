 ساكا أساسيا في تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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ساكا أساسيا في تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 5:35 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 5:35 م

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة برايتون مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق برايتون نظيره أرسنال على ملعب فالمر، في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة اليوم كما يلي:

دافيد رايا في حراسة المرمى

الدفاع: بن وايت - وليام صاليبا - جابرييل دوس سانتوس - زينشينكو

خط الوسط: مارتن أوديجارد - جورجينيو - ديكلان رايس

الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافرتز - جابرييل خيسوس.


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