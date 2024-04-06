إعلان غريب يحرض مودريتش على ترك ريال مدريد

تلقى لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، دعوة غريبة للعودة لناديه السابق دينامو زغرب، وعدم تجديد تعاقده مع الميرنجي.

ينتهي تعاقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2024، وهناك حالة من الغموض حول مستقبله مع النادي الملكي، في ظل رغبة العديد من الأندية السعودية في التعاقد معه.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن حجز ميركو بيريسيتش، رئيس دينامو زغرب، صفحة إعلانية كاملة لديها، اليوم السبت، تحمل رقم 10 واسم مودريتش على قميص النادي الكرواتي.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريسيتش يدعو مودريتش للعودة إلى دينامو زغرب عن طريق مبادرة غريبة للغاية.

كما وضع رئيس دينامو زغرب عبارة على قميص لوكا مودريتش مكتوبا عليه "سيكون منطقيا.. كل التقدير الذي في العالم لك".

جدير بالذكر أن لوكا مودريتش قد انضم إلى دينامو زغرب عندما كان عمره 16 عاما، وانضم في عام 2004 إلى الفريق الأول، حيث أمضى 4 مواسم وفاز ب6 ألقاب هناك، قبل أن ينتقل إلى توتنهام هوتسبير لمدة 4 مواسم أخرى.