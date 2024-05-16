ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 28. 0% ليصل إلى 48. 3480 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 صباحا بتوقيت جرينتش).

ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 3. 0% ليصل إلى 14. 1204 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" ليصل إلى 61. 3480 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" ليصل إلى 12ر1204 نقطة.

ومن ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 04. 0% ليصل إلى 04. 91 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 21. 0% ليصل إلى 06. 99 روبل، وتراجع سعر صرف اليوان بنسبة 09. 0% ليصل إلى 585ر12 روبل.