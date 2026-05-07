واشنطن بوست: الحصار الأمريكي منع شحنات نفط إيرانية من مغادرة الخليج العربي

كشف صحيفة "واشنطن بوست"، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن، أنه منذ بدء الحصار الأمريكي في خليج عمان الشهر الماضي، قامت 13 ناقلة على الأقل بتفريغ نفط إيراني عبر عمليات نقل سرية من "سفينة إلى سفينة" بالقرب من أرخبيل "رياو" الإندونيسي.

ولفت تقرير للصحيفة، إلى أن الناقلات أفرغت ما يقدر بـ 22 مليون برميل من الخام الإيراني، بقيمة تتجاوز ملياري دولار بأسعار السوق الحالية.. بينما نجح الحصار في منع شحنات إيرانية جديدة من مغادرة الخليج العربي.

وفي محاولة لتضييق الخناق، وسعت البحرية الأمريكية عملياتها لتشمل اعتراض السفن في المحيطين الهندي والهادئ؛ حيث قامت القوات الأمريكية بالفعل باحتجاز ناقلتين (تيفاني وماجستيك إكس) أثناء توجههما لتفريغ شحناتهما.

ووصف البيت الأبيض هذه التحركات بأنها جزء من نجاح "عملية الغضب الاقتصادي" التي تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني تماما لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفن الإيرانية بدأت في تغيير مساراتها الملاحية لتجنب المناطق ذات الرقابة العالية مثل "مضيق ملقا"، مفضلة اتخاذ طرق أطول وأكثر تعقيدا عبر "مضيق لومبوك" بالقرب من بالي.

ويرى الخبراء أن هذا التحول ليس مجرد ارتجال، بل هو خطوة مدروسة ضمن استراتيجية التكيف الإيرانية، ما يضع استدامة الحصار الأمريكي أمام اختبار حقيقي لمواردها العسكرية الموزعة في المحيطات.



