أكد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول أنه لم يتوقع أن يسجل 32 هدفًا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي، حطمه بعد ذلك، إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي بعد ذلك.

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة سوبر سبورت: "لم أتخيل أن أحقق ذلك من قبل، ولكنني أعتقد أنه في منتصف الموسم حينها، بدأت أشعر بتلك الرغبة".

وأضاف: "بدأت أقول لنفسي، حسنًا يمكنني الفوز بالحذاء الذهبي وتحطيم الرقم القياسي، لأنني شعرت أنني كنت أحقق نجاحًا باهرًا في كل ما أفعله بالعمل".

وتابع: "قلت لنفسي: حسنًا، سأجرب، ثم في منتصف الموسم، قلت: حسنًا، سأسعى لتحطيم الرقم القياسي بكل تأكيد. سألني فينالدوم، هل تعتقد أنك قادر على تسجيل 30 هدفًا؟ فقلت: يا رجل، سأحطم الرقم القياسي".

وأكمل: "لم يكن ذلك غرورًا، بل كان مجرد حديث، وبدأت أركز كثيرًا على التخيل، وأعمل ذهنيًا على أن أكون قويًا جدًا في الأوقات الصعبة، عندها فقط أؤمن أنني سأفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والحذاء الذهبي وأحطم الرقم القياسي".

وعن توقعاته بتحطيم العديد من الأرقام القياسية مع ليفربول، قال: "أعتقد أنني لم أتوقع ذلك في البداية، ولكن بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا في السنة الثانية، والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في السنة الثالثة، بدأت أؤمن بقدراتي".

واستطرد: "كنت أقول لنفسي، نعم، أنا أستطيع تحقيق إنجازات عظيمة هنا، وبدأت أؤمن بقدراتي أكثر، ولكن في البداية كان الأمر صعبًا بعض الشيء".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "أتذكر أنني شاهدت قبل أسبوع عند توقيعي مع النادي، ولا أدري لماذا قلت حينها إنني أريد الفوز بالكثير من الألقاب، ولكن كان هذا دافعي الدائم، حتى أنني نسيت أنني قلت ذلك.. لذا، فإن الفوز بألقاب كبيرة لهذا النادي أمرٌ مذهل".