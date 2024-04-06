إيران تحمل واشنطن مسئولية استهداف بعثتها الدبلوماسية في دمشق

قال رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسئولة الرئيسية في الهجوم على البعثة الدبلوماسية لبلاده في دمشق.



وأضاف باقري، في كلمة ألقاها خلال تشييع جنازة القيادي في "الحرس الثوري" محمد رضا زاهدي، في أصفهان، أن استهداف الأخير مع زملائه من العسكريين الإيرانيين بدمشق "خطوة تسرّع من نهاية إسرائيل"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأكد رئيس أركان الجيش الإيران أن "الهجمات الإسرائيلية لن تبقى دون رد"، مشيراً إلى أن "المسئول الرئيسي في هجوم دمشق هو الولايات المتحدة ويجب محاسبتها".



ومطلع أبريل، أعلنت إيران تعرض القسم القنصلي في سفارتها بالعاصمة السورية لهجوم صاروخي إسرائيلي، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من أعضائه، بينهم القيادي البارز، محمد رضا زاهدي.



وبينما نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مبنى السفارة الإيرانية، زعم أنه قصف مبنى مجاورا له "كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري".