انطلاق الدورة غير العادية الخامسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

انطلقت اليوم الأحد، أعمال الدورة غير العادية الخامسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



من جهته، أكد المهندس نواف هاشم، رئيس وفد البحرين، رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على التزام مملكة البحرين الراسخ للعمل العربي المشترك و دعم الروابط الاجتماعية و الاقتصادية.

كما أشاد خلال كلمته بنجاح المملكة في إطلاق القمر الصناعي باعتباره الأول من نوعه في المنطقة العربية، موضحا أن هذا يؤكد على قدرة الدول العربية مواكبة التطورات التكنولوجية.

وأشار للملفات المهمة، التي من المقرر أن يقوم ببحثها المجلس، معربا عن تطلعه و بالتعاون مع جميع الأعضاء الخروج بنتائج ملموسة لتحقيق التكامل العربي المرجو.



من جهتها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في أعمال الدورة غير العادية الخامسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين، أن اجتماع اليوم يعقد لمناقشة الموضوعات الهامة المقترحة من الدول الأعضاء والأمانة العامة والمجالس الوزارية للعرض على القمة العربية في دورتها (34) والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتهما الخامسة، واللتان سيتم عقدهما في ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية في المنطقة.

و أضافت خلال كلمتها أن في ضوء ما تقدم سوف تركز القمتين على الموضوعات التي تمثل أولوية للإنسان العربي، وأخذا في الاعتبار التطورات والأولويات وفي مقدمتها استقرار واستتباب الأمن والسلام في المنطقة، حتى تستكمل مسيرة التنمية بالشكل والمحتوى المطلوبين وتنتج ثمارها لتنعكس إيجابا على الانسان العربي بمختلف فئاته.



وتابعت أن في مقدمة الموضوعات تأتي مسألة الأمن الغذائي والطاقة الشمسية، فضلا عن إيواء الاسر النازحة نتيجة الممارسات اللاانسانية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتأتي مسألة الاستثمار في الموارد البشرية الصحية وتطوير الصحة المدرسية والجامعية، فضلا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية.

وأوضحت أن بلورة الموقف العربي بالتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية يشكل أولوية في ملف القمة، بما يدعم الموقف العربي ويضع أولويات الإنسان العربي الاجتماعية أمام هذه القمة العالمية النوعية المرتقبة.

و أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أساسا في كل مناحي الحياة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عناصر رئيسية لنجاح المشروعات التنموية لمختلف القطاعات ذات الصلة، مشيرة لمبادرة أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، لتدعم كافة المسارات ذات الصلة.

وفي الختام أعربت عن تطلعها أن تحقق أعمال الاجتماع النجاح والتوفيق بما يسهم في خروج القمة المرتقبة في جمهورية العراق بالقرارات والتوجهات التي تعزز من العمل التنموي العربي المشترك.