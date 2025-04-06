وزير الخارجية الجزائري يستقبل نظيره الفرنسي

استقبل وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأحد، نظيره الفرنسي جون نويل بارو، الذي وصل إلى الجزائر في محاولة لازالة التوتر الذي يسيطر على العلاقات بين البلدين منذ أشهر.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن الوزيرين أجريا محادثات بمقر وزارة الخارجية، دون أن يشير إلى طريقة استقبال الوزير الفرنسي، الذي من المنتظر أن يستقبل من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتأتي زيارة بارو إلى الجزائر، في أعقاب المكالمة الهاتفية بين تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين الماضي،حيث اتفقا فيها على إنهاء الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.

ووفقا لمصادر إعلامية فرنسية، سيلتقي بارو نظيره أحمد عطاف، من أجل "ترسيخ" استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك ملف الهجرة.

كما تهدف زيارة بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائي طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، حسب الخارجية الفرنسية.

وسيغادر بارو، في وقت لاحق اليوم العاصمة الجزائرية متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.