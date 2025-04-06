ارتفاع مستوى مياه الأنهار يهدد جنوب الولايات المتحدة والغرب الأوسط

استيقظت المجتمعات المغمورة بالمياه من تكساس إلى أوهايو اليوم الأحد على ارتفاع مستوى مياه الأنهار والمزيد من الفيضانات، التي تهدد مناطق واسعة من جنوب الولايات المتحدة والغرب الأوسط ،والتي قد تضررت بشدة في الأيام الأخيرة بسبب العواصف الشديدة التي قتلت 16 شخصاً على الأقل.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الفيضانات يمكن أن تستمر لعدة أيام، حيث تساقطت أمطار غزيرة على العديد من الولايات، من بينها كنتاكي وتينيسي وألاباما. وقال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع هبوب أعاصير في ألاباما وجورجيا وفلوريدا.

وقال رئيس بلدية لويزفيل كريج جرينبرج أمس السبت أن نهر أوهايو ارتفع 5 أقدام (حوالي 5ر1 متر) في 24 ساعة وسيستمر منسوب المياه في الارتفاع لأيام.

وخلال الليل وحتى صباح الأحد، كان هناك تحذيرات جديدة من احتمال هبوب أعاصير في ولايتي ألاباما وميسيسيبي، إلى جانب تحذيرات من حدوث فيضانات عارمة في العديد من المقاطعات في كنتاكي وميسيسيبي وتينيسي.

وتساقطت أمطار غزيرة يومًا بعد يوم على وسط الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في المجاري المائية بسرعة، مما أدى إلى سلسلة من حالات الطوارئ الناجمة عن فيضانات عارمة في مناطق من تكساس إلى أوهايو.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تصل عشرات المواقع في العديد من الولايات إلى ما وصفته بـ"مرحلة فيضان كبرى"، مع احتمال غمر المباني والطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية الحيوية بفيضانات واسعة النطاق.

ووردت أنباء عن مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب الطقس، منذ بدء العواصف، بما في ذلك 10 في ولاية تينيسي.

وتم إلغاء 521 رحلة وتأجيل أكثر من 6400 رحلة داخل الولايات المتحدة أو قادمة إلى البلاد أو مغادرة لها أمس السبت، وفقًا لموقع تتبع حركة الطائرات، فلايت أوير ، الذي تحدث عن إلغاء 74 رحلة جوية وتأجيل 478 رحلة جوية في الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وربما تتأثر التجارة بين الولايات أيضًا. وقال جوناثان بورتر، كبير خبراء الأرصاد الجوية في أكيوويذر إن الفيضانات الشديدة عبر ممر يضم مراكز الشحن الرئيسية في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس ربما تؤدي إلى تأخيرات في الشحن وسلاسل التوريد.