قال اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن إسرائيل لم تحقق الانتصار ولم تنجح في تحقيق أهدافها المعلنة، في مقابل نجاح حركة المقاومة حماس في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي.

وطرح خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، عدة تساؤلات، «هل إسرائيل انتصرت اليوم؟ لا، لم تنتصر ولم تحقق أهدافها، هل استعادت الرهائن بالقتال أبدًا 17 شهرا تقاتل ولم تستطع إخراج الأسرى إلا بالتفاوض، هل استولت على غزة؛ دخلت رفح فقط بالأمس، هل قضت على حماس لم تقضي على حماس؛ لكن أضعفت قوتها، هي النهاية لا حماس انتصرت ولا إسرائيل انتصرت».

ورد على تعليق الإعلامي أحمد موسى بأن «الشعب الفلسطيني هو الذي ضاع ودفع الثمن»، قائلا: «الشعب ييجي تاني».

وتساءل الإعلامي أحمد موسى «ييجي ثاني مين؟ الناس بتصوت وتنظم المظاهرات مش لاقيين أكل»، ليعلق «أنا بتأذّى من المشاهد والوضع في غزة، الشعب الفلسطيني والله يستحق جائزة نوبل، الإسرائيليون الأندال للأسف قطعوا الكهرباء والمياه عن غزة، ويوم الثلاثاء القادم؛ لن يكون هناك رغيف خبز فيها»

ودافع عن وجهة نظره، قائلا: «أنا مُقتنع بأن حماس بما قدمته، أثارت القضية الفلسطينية للعالم، وأصبح حل الدولتين ضرورة، بعد سبعة عشر شهرًا حماس تقاتل رأت التعب، ونتنياهو يضغط بتجويع الشعب الفلسطيني وتعطيشه؛ ليجبرها في النهاية على القبول بشروطه»، مشيرا إلى أن حماس لم تتوقع استمرار الحرب 17 شهرا.