رئيس مدينة المنيا يبحث سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتيسير خطوات استخراج الرخص

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا للوحدات المحلية بضرورة التيسير على المواطنين في عمل الرخص وسرعة إنهاء إجراءات التصالح.

من جانبه عقد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه نائبه محمود أبو كريشة، اجتماعا مع مديري ومهندسي الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والرخص.



ناقش رئيس مدينة المنيا، مهندسي الإدارة الهندسية والرخص، مشددا على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لزيادة الرخص والتيسير على المواطنين واستدعاء بعض فنيين التنظيم والمتغيرات والأملاك من القرى والأحياء لتدريبهم على كيفية تشجيع المواطنين على استخراج الرخص خلال فترة قصيرة لا تتعدى من 15 إلى 20 يوما، وذلك لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتكون أمان لهم.



وأعلن أن توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية لزيادة الإقبال على استخراج الرخص.

كما وجه أيضٱ بعمل نموذج للرخص بالرسوم المقررة حسب المساحات، وسرعة إنهاء إجراءات التصالح لزيادة تسليم نموذج 8 نهائي التصالح لأن هذا الملف من الملفات الهامة في الوقت الحالي، والتي يجب علينا جميعاً أن نتكاتف لإنجاح هذا الملف الهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.