مسئول بحماس ينفي علاقة إيران بالترتيب لهجوم 7 أكتوبر

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نقلت قناة العربية عن مسئول قيادي في حركة حماس نفيه لشكل ومضمون الرسالة التي سربتها إسرائيل حول علاقة إيران بهجوم السابع من أكتوبر.

وقال المسئول بحماس، إن شكل ومضمون الرسالة التي كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم غريب وغير صحيح.

كما شدد على أنه لا صحة للوثائق التي نشرها وزير دفاع إسرائيل حول العلاقة مع إيران.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس كشف خلال زيارة لوحدة الاستخبارات في فرقة "أمشوت"، اليوم الأحد، أن الضيف والسنوار طالبا قائد فيلق القدس بـ500 مليون دولار لتدمير إسرائيل.

كما أعلن عن وثيقة قدمها لأول مرة تتضمن تسجيلاً للمحادثات التي تم العثور عليها في أنفاق كبار قادة حماس في غزة.

وأشار إلى أن الوثيقة تثبت وجود علاقة مباشرة بين إيران والسنوار والضيف كجزء من دعم إيران لخطة حماس لتدمير إسرائيل، وفق حديثه.

ونفت إيران في أكثر من مناسبة أي علاقة لها بهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل.