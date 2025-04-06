مرموش يكشف أهداف مانشستر سيتي في الموسم

كشف عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن أهداف فريقه في الموسم الجاري، مُشيرًا إلى أنه سعيد بتسجيل الأهداف التي تسهم في انتصارات الفريق.

وقال عمر مرموش في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "طموحات مانشستر سيتي لبقية الموسم؟ أعتقد أن أهدافنا واضحة حتى نهاية الموسم، وهي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ومحاولة التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، حتى ننهي هذا الموسم بشكل جيد".

وأضاف: "مانشستر سيتي فريق كبير يبحث عن الألقاب دائما، أحاول تقديم أفضل ما لدي وإظهار قدراتي ومساعدة الفريق على الفوز بالمزيد من المباريات والألقاب".

وتابع: "الضغوط في مانشستر سيتي أسهل قليلاً بفضل جودة اللاعبين معي، بيب يساعدنا كثيرًا، واللاعبون يساعدونني كثيرًا في محاولة تخفيف الضغط عني ومساعدتي على أرض الملعب".

وأكمل: "أنا سعيد جدًا بتسجيل جميع الأهداف التي أسهمت في تحقيق انتصارات مانشستر سيتي، وأتمنى أن أحقق المزيد".

وأتم عمر مرموش تصريحاته قائلًا: "المزيد من الضغط لتسجيل الأهداف بعد إصابة إيرلينج هالاند؟ كمهاجم، هناك دائما ضغط لتسجيل الأهداف. لهذا السبب أنا هنا، ولهذا السبب انضممت إلى مانشستر سيتي، وهذه هي وظيفتنا".