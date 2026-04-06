الكويت: التعامل مع 6 إصابات إثر سقوط مقذوفات وشظايا على منطقة سكنية

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة الكويتية فجر اليوم الاثنين بلاغات تفيد بسقوط بعض المقذوفات والشظايا في إحدى المناطق السكنية شمالي البلاد جراء العدوان الإيراني الآثم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في تصريح صحفي اليوم ، إن فرق الطوارئ الطبية وخدمات الإسعاف باشرت التعامل الفوري مع الحدث وفق أعلى درجات الجاهزية وتعاملت الفرق الإسعافية ميدانيا مع حالتين لامرأتين في موقع الحادث وقدمت لهما الرعاية الطبية اللازمة دون الحاجة إلى نقلهما فيما تم نقل حالة ثالثة لمصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجهراء لاستكمال التقييم والعلاج.

وأوضح أن أقسام الطوارئ استقبلت كذلك عددا من الحالات التي حضرت من تلقاء نفسها إلى مستشفى الجهراء ليرتفع إجمالي الحالات التي تم التعامل معها سواء في الموقع أو عبر النقل أو بالحضور الذاتي إلى ست حالات تنوعت إصاباتها بين جروح قطعية سطحية في الرأس والأطراف وتأثيرات سمعية مؤقتة نتيجة الأصوات العالية إضافة إلى حالات سقوط مرتبطة بالانفجار.

وأكد أن جميع الحالات كانت مستقرة وتلقت الرعاية الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة دون تسجيل أي مضاعفات خطرة ، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية قامت بمسح شامل للمنطقة المتأثرة فور انتهاء التعامل مع الحالات للتحقق من عدم وجود أي إصابات إضافية لم يتم الإبلاغ عنها وذلك ضمن استكمال منظومة الاستجابة الصحية الميدانية.