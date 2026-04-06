استقرت أسعار الذهب، الاثنين، في حدود 4660 دولارا للأونصة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب ضد إيران.

واستقر المعدن الأصفر، مع تراجع طفيف بنحو 0.3 بالمئة، في المعاملات الفورية، ليصل إلى 4660 دولارا للأونصة بحلول الساعة 6.30 (ت.غ).

ويأتي هذا الاستقرار، لهذا الأصل الأكثر أمانا، متأثرا ببقاء مؤشر الدولار في حدود 100 نقطة، وسط ترقب اتجاهات الأسواق في بداية اليوم الأول من معاملات الأسبوع.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية على إيران والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، فضلا عن مخاوف عالمية من تعرض منشآت الطاقة في إيران لقصف أمريكي إسرائيلي خلال الحرب الجارية

والأحد، توعد ترامب، إيران بـ"تفجير كل شيء والسيطرة على النفط"، في حال فشلت مساعي التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وقال في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية: "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران الاثنين"، رغم استمرار العدوان الذي تشنه واشنطن وتل أبيب ضد طهران.

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، ما أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.