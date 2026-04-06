وزير الطيران يبحث مع مايكروسوفت آليات تعزيز التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات

• الحفني: الإستثمار في الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة يُمثلان ركيزة أساسية لتطوير الطيران المدني

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، وفد من مسؤولي شركة "مايكروسوفت" برئاسة نعيم يزبك رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وخلال اللقاء، تم استعراض الإتفاقية المُبرمة بين "مصر للطيران" و"مايكروسوفت" لتوظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي في تطوير تجربة السفر، بما يُدعم توجه الناقل الوطني نحو تبني حلول رقمية متقدمة تعزز من كفاءة التشغيل وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في مجالات التدريب ونقل الخبرات التقنية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية بقطاع الطيران المدني، ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل الجوي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني حرص الوزارة على التوسع في تطبيق الحلول الرقمية الحديثة بمختلف قطاعاتها، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والتطوير المستدام.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو "مايكروسوفت" عن اعتزازهم بالتعاون البناء مع قطاع الطيران المدني، مؤكدين استعداد الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير منظومة العمل بالقطاع.