انتشال قتيلين من تحت أنقاض مبنى في حيفا دمره صاروخ إيراني

أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل، اليوم الاثنين، انتشلت طواقم الدفاع المدني في مدينة حيفا في شمال إسرائيل قتيلين من تحت أنقاض مبنى أصابه مساء الأحد صاروخ أطلق من إيران.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ إنه "بعد جهود معقدة استمرت طوال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، تم العثور على شخصين تحت الأنقاض وقد فارقا الحياة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضافت في بيان: "لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة في الوقت الحالي في محاولة للوصول إلى شخصين آخرين عالقين" تحت الأنقاض.

وكان عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء يبحثون منذ مساء الأحد بين أنقاض المبنى في حيفا الذي أصابه قصف صاروخي إيراني ودمره بالكامل.

وأصيب المبنى المؤلف من سبعة طبقات بعد بضع دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ مصدرها إيران.