 وزير الرياضة يبحث التعاون المشترك مع كبري الشركات الصينية للمعدات الرياضية - بوابة الشروق
الإثنين 6 أبريل 2026 6:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

وزير الرياضة يبحث التعاون المشترك مع كبري الشركات الصينية للمعدات الرياضية

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 6 أبريل 2026 - 5:51 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 5:51 م

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، فيكتور ليو المدير الإقليمي لشركة شاندونغ تايشان للمعدات الرياضية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء اللقاء بحضور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، حيث تُعد شركة تايشان راعيًا للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى لين لونغجيانغ مدير العلاقات الدولية بالشركة.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، مشيرًا إلى أهمية نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في تجهيز المنشآت الرياضية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للرياضيين، ودعم قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك