وزير الرياضة يبحث التعاون المشترك مع كبري الشركات الصينية للمعدات الرياضية

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، فيكتور ليو المدير الإقليمي لشركة شاندونغ تايشان للمعدات الرياضية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء اللقاء بحضور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، حيث تُعد شركة تايشان راعيًا للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى لين لونغجيانغ مدير العلاقات الدولية بالشركة.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، مشيرًا إلى أهمية نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في تجهيز المنشآت الرياضية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للرياضيين، ودعم قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى.