بلوزداد يشكر الزمالك على الروح الرياضية في نصف نهائي الكونفدرالية

أصدر نادي شباب بلوزداد الجزائري بيانا أعرب فيه عن شكره وامتنانه لنظيره الزمالك على الروح الرياضية التي خرجت بها مباراة الفريقين في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك لنهائي البطولة بالفوز على بلوزداد 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما خيمت الروح الرياضية على المباراتين.

وقال بلوزداد في بيان رسمي: "ُيُعرب نادي شباب بلوزداد عن خالص شكره وتقدير إلى إدارة نادي الزمالك على رسالتهم الطيبة وروحهم الرياضية العالية التي طبعت مواجهتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية".

وتابع البيان: "يعتز نادي شباب بلوزداد بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع الناديين والشعبين الجزائري والمصري، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تعكس القيم الحقيقية لكرة القدم الإفريقية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون بين الأشقاء".

وأضاف: "كما يُثمن النادي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها بعثة الفريق في القاهرة، ويجدد شكره لكل الجهات التي ساهمت في توفير أفضل الظروف لإقامة الفريق، وعلى رأسها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وسفارة الجزائر بالقاهرة".

وختم: "متمين لنادي الزمالك كل التوفيق في قادم الاستحقاقات وتعزيزا دائما لعلاقات الأخوة والتقدير بين الناديين".