تايلاند: اعتقال 4 أشخاص في مداهمة لشبكة لتهريب الكوكايين

اعتقلت شرطة بانكوك، الليلة الماضية نوايو إيفياني بلاسيد، البالغ من العمر 46 عاما، وهو مواطن نيجيري متهم بتهريب الكوكايين في منطقة سيلوم.

وألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم، بينهم ما يشتبه أنه العقل المدبر النيجيري نوايو ، في حملة إجراءات صارمة استهدفت شبكة لتهريب الكوكايين تنشط في مناطق الحياة الليلية في بانكوك، وفقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الأحد .

وقال قائد مكتب شرطة العاصمة، اللفتنانت جنرال شرطة سايام بونسوم، إن عمليات الاعتقال التي جرت الليلة الماضية أسفرت عن تفكيك شبكة يقودها نوايو إيفياني بلاسيد، 46 عاما، وهو متهم بجلب الكوكايين بغرض بيعه في العاصمة.