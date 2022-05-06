شهدت مدينة شرم الشيخ ومدن خليج العقبة بجنوب سيناء منذ بداية الموسم السياحي الصيفي 2022، بداية مبشرة لعودة السياحة بقوة بعد تراجع السياحية بها بشكل عام منذ بداية أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت على حركة السياحة الدولية والمحلية أيضًا في مختلف دول العالم.

وكان لتوافد السياحة الداخلية إلى جانب أعداد كبيرة من السائحين العرب، والأجانب إلى المنتجعات السياحية بالمدينة، دور كبير في انتعاش حركة السياحة في كافة قطاعات المدينة، وارتفاع نسبة الإشغالات السياحية بالمدينة.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تتجه نحو العالمية، خاصة عقب تنوع وتعدد المقاصد السياحية بها، إضافة إلى التطوير الشامل الذي شهدته المدينة على مدار الفترة الماضية، والتطورات الجارية ضمن الاستعدادات الخاصة لمؤتمر المناخ، والتي ستجعلها مدينة خضراء نظيفة.

وأكد المحافظ في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه يوجد إقبال سياحي غير مسبوق على منتجعات شرم الشيخ السياحية من قبل المصريين والعرب خاصة من السعودية، وعرب 48، الكويت، والأردن، وذلك تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك، إضافة إلى توافد السائحين الأجانب من مختلف جنسيات العالم تزامنًا مع بداية الموسم السياحي الصيفي، وذلك من دول كازاخستان، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، وإيطاليا، وألمانيا، وغيرها.

وأوضح أن نسبة الإشغالات السياحية سجلت أعلى معدل لها خلال هذه الفترة، لكونها تخطت الـ95 % ببعض منتجعات مدينة شرم الشيخ، و100% بببعض منتجعات مدينة رأس سدر، و86 % ببعض منتجعات مدينة دهب، و 90% بببعص منتجعات مدينة طابا، 79 % بمنتجعات مدينة نويبع، وتحرص كافة المنتجعات السياحية على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تقديم البرامج الترفيهية المختلفة لكي يستمتع السائحين خلال فترة تواجدهم بجنوب سيناء.

ومن جانبه قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن السياحة الداخلية لها تواجد قوي بكافة منتجعات خليج العقبة السياحية"شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، بالإضافة إلى السياحة العربية، وبعض الدول الأوربية، وهذا ساعد على ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق نتيجة الخدمة المميزة التي تقدم لهم، مؤكدًا أن الانتعاش الملحوظ هذه الفترة مؤشرًا جيدًا مع بداية الموسم السياحي الصيفي.

وأوضح أن السائحين بمختلف جنسياتهم حريصين على التجول بمدينة شرم الشيخ، للمشاهدة كافة المقاصد السياحية بها، خاصة داخل أشهر المناطق السياحية بالمدينة مثل منطقة السوق التجاري القديم، والممشى السياحي بخليج نعمة، و منطقة سوهو سكوير، لكونهم أشهر مناطق التنزه والسهر بالمدينة.

أوضح أن السائحين يحرصون على الاستمتاع بالجو الدافئ ومياه البحر الهادئة الممتعة، ومناطق الألعاب المائية "الأكوابارك"، وعروض الدولفين نهارًا، والتجول في المدينة ليلًا على الممشى السياحي، والأماكن الترفيهية الشهيرة.

وأكد أن الإجراءات والمساعي التي تبذلها الدولة كانت لها أثر كبير في عودة السياحة، وتنوع الأسواق السياحية، ولكن مازلنا نحتاج إلى مزيد من الخطوات والإجراءات لجعل منتجعات جنوب سيناء على قائمة السياحة الدولة، وخاصة أن المقومات السياحية التي تمتلكها المحافظة ليس لها مثيل في العالم، وتناسب كافة الأذواق والطبقات الاجتماعية المختلفة.



