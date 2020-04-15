أمين عام الأمم المتحدة يزور فيينا الأربعاء المقبل

يبدأ أنطونيو جوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل، زيارة إلى العاصمة النمساوية فيينا تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وذكر بيان لمقر الأمم المتحدة في فيينا اليوم الجمعة، أن جوتيريتش سيلتقي يوم الأربعاء المقبل، مع الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن والمستشار كارل نيهمر ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج ورئيس المجلس الوطني "البرلمان" فولفجانج سوبوتكا.

وأشار البيان إلى أن جوتيريتش سيجتمع مع الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورؤساء منظمات الأمم المتحدة الأخرى التي تتخذ من فيينا مقرا لها، كما سيلقي الأمين العام كلمة أمام موظفي الأمم المتحدة.

وأضاف البيان الأمين العام والرئيس النمساوي سوف يقومان بزيارة الطلاب في الجامعة التقنية في فيينا لمناقشة الطاقة المتجددة.