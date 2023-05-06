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جلس الملك البريطاني تشارلز الثالث داخل عربتين ملكيتين خلال موكب تتويجه اليوم السبت.

وقالت صحيفة (إل بي سي) البريطانية، إن الملك اتخذ عددًا من القرارات تعارض التقاليد الملكية في تتويج الملوك، باختيار عربة "اليوبيل الماسي" خصيصا لتنقله خلال سير موكب تتويجه من قصر باكينجهام إلى كنيسة ويستمنستر، وقالت إن له أسبابا عاطفية دفعته لذلك، وهو أنها تعتبر آخر عربة صنعت في عهد والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

• معلومات عن "العربة الماسية" التي ارتادها ملك بريطانيا خلال تتويجه

- تم بناء العربة عام 2012 وتزن 3 أطنان، وطولها أكثر من 5 أمتار.

- مصنوعة من هيكل من الألومنيوم مع الكثير من التصميمات الداخلية الخشبية المعبرة عن أكثر من 100 مشهد تاريخي.

- يعلوها تاج مذهّب منحوت بدقّة، وتتزيّن أبوابها ومقابضها بعشرات أحجار الياقوت والألماس.

- مُنَجدة بالحرير الأصفر وتتميز بتاج مذهّب في الأعلى يمكنه أيضًا حمل كاميرا للتصوير.

- تتميز بنوافذ كهربائية وتكييف و6 مثبتات هيدروليكية لمنعها من التأرجح.

- استخدمتها الملكة لأول مرة في الافتتاح الرسمي للبرلمان عام 2014.

- كانت مصنوعة للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الـ80، لكنها تأخرت لمدة 8 سنوات لتستخدم لإحياء ذكرى اليوبيل الماسي لحكم الملكة في عام 2012.

- صنعت في أستراليا للحفاظ على عناصر الحرف اليدوية التقليدية والتاريخ البريطاني، مع مزيد من العناصر الحديثة.

- يحيط بها الغموض حول تكلفتها حيث اشتراها القصر الملكي بمبلغ لم يكشف عنه.

• "العربة الملكية المذهبة" صاحبة الـ260 عاما

- استقلها ملك بريطانيا وزوجته كاميلا في طريق العودة من التتويج، "العربة الملكية المذهّبة".

- تعتبر أقدم عربة ملكية، وتعود إلى 260 عاما تقريبا.

- استخدمت في كل مراسم التنصيب منذ عهد الملك وليام الرابع عام 1830.

- يبلغ وزن العربة 4 أطنان، وطولها 7 أمتار، وارتفاعها 3.6 متر، وتحتاج إلى 6 خيول لجرّها.

- قطعة فنية مصنوعة بحرفية، مع نقوش متقنة تحت طبقة رقيقة من الذهب، ولوحات مغطاة بالرسومات.