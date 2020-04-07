مصرع ربة منزل جراء حريق في الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقت ربة منزل مصرعها؛ جراء إصابتها بحروق إثر اندلاع حريق بحظيرة مواشي ملحقة بمنزلها في قرية النخاس بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في عزبة الإصلاح التابعة لقرية النخاس بمركز الزقازيق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب الحريق في حظيرة مواشي وامتداد النيران إلى المنزل المجاور للحظيرة؛ ما أسفر عن مصرع "ر.س. ع"، 43 عامًا، ربة منزل، والتهمت النيران محتويات الحظيرة، وتسببت في نفوق 5 عجول.

ورجحت المعاينة الأولية، نشوب الحريق بسبب ماس كهرباء، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وطلبت تحريات المباحث وانتداب لجنة من الأدلة الجنائية؛ لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب نشوب النيران.