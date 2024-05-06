جيش الاحتلال: عملية الإخلاء من شرق رفح تشمل نحو 100 ألف شخص

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لمدينة رفح تشمل نحو 100 ألف شخص، وذلك بعد دعوته السكان لمغادرتها تمهيدا لعملية برية محتملة في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش ردًّا على سؤال بشأن عدد من سيتمّ إخلاؤهم، إن التقديرات هي نحو 100 ألف.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يصل عدد المقيمين في المدينة الى نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة على غزة.

وصرح المتحدث العسكري الإسرائيلي: «الإخلاء جزء من خططنا لتفكيك حماس.. تلقينا بالأمس تذكيرا عنيفا بحضورهم وقدراتهم العملية في رفح»، زاعما أن الإخلاء هو لإبعاد الناس عن الخطر.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الأحد، مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين جراء سقوط صواريخ في منطقة معبر كرم أبو سالم.

وأوضح جيش الاحتلال أن إطلاق الصواريخ تمّ من منطقة مجاورة لمدينة رفح.

وأصيب الجنود وهم يتواجدون على مقربة من تجهيزات عسكرية ثقيلة ودبابات وجرافات متمركزة في المنطقة.

وتبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق هذه الصواريخ، بينما قررت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.