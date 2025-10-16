واللا: تل أبيب تلوح بفرض عقوبات على حماس وتجميد المفاوضات

تدرس المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل اتخاذ عدة خطوات لتسريع عملية تسليم جثث الأسرى، من بينها نقل معلومات استخباراتية إلى تل أبيب حول مكان وجودهم في غزة.

وبحسب ما نشره موقع «واللا» العبري، فإن تل أبيب تخطط إلى تقليص فوري، حتى حدّ إيقاف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود والغذاء.

وأشار إلى أن إسرائيل تخطط إلى تكثيف الضغط العسكري، بما في ذلك شن هجمات على أهداف حماس داخل غزة، بهدف تكبيد الحركة ثمنًا باهظًا.

وذكر أن الخطة تشمل تجميد المفاوضات المستقبلية، وإعلان تجميد كامل لأي محادثات مستقبلية بشأن مراحل إضافية في صفقة الرهائن.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الأيام المقبلة ستُحدد ما إذا كانت العملية على وشك الانفجار، أم أن ضغوط جميع الأطراف ستُعزز تنفيذ المرحلة (أ) من الاتفاق، مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة إسرائيل للرهائن.

وأضاف مصدر أمني مطلع على التطورات أن «عملية إعادة الأسرى الأحياء والجثث تجري على مراحل»، مضيفًا: «إذا لم تفِ حماس بالتزامها بإعادة جميع الأسرى، فلن يكون هناك أي تقدم».

ووفقًا لمصادر في القيادة الجنوبية، أحال جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القيادة السياسية توصية بفرض عقوبات على حماس بعد تباطؤها في نقل جثامين المحتجزين.

وعلم موقع «واللا» أن هيئة الأركان العامة أوصت بوقف جميع الاستعدادات على معبر رفح، وتقليص نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل كبير. لكن القيادة السياسية رفضت هذه التوصيات، وفضّلت اتباع نهج مرن على الصعيدين السياسي والدبلوماسي قبل فرض العقوبات.