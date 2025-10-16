ألونسو يرفض العروض الإنجليزية ويتمسك ببقاء جارسيا في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أبدى تمسكه الشديد باستمرار المهاجم الشاب جونزالو جارسيا داخل صفوف الفريق، رغم العروض العديدة التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن عدة أندية إنجليزية أبدت رغبتها في التعاقد مع جارسيا خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد تألقه اللافت في كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

لكن ألونسو رفض فكرة رحيله تمامًا، مؤكدًا حاجته إلى خدمات المهاجم الشاب خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مؤخرًا، والذي أعاده إلى حسابات الجهاز الفني بعد فترة من الغياب في بداية الموسم.

وأضاف التقرير أن المدرب الإسباني يرى في جارسيا ورقة هجومية مهمة قادرة على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة، في ظل ضغط المباريات وتعدد المنافسات المحلية والقارية.