البيت الأبيض: نراجع رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه يراجع رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، على مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكنه امتنع عن ذكر أي تفاصيل عما تم الاتفاق عليه.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز كان في المنطقة لإجراء مناقشات بخصوص المقترح، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "نريد إخراج هؤلاء الرهائن، ونريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، ونريد زيادة المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق سيكون "أفضل نتيجة على الإطلاق"