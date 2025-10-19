أعلن الموسيقار الهندي الشهير أيه آر رحمان، إحيائه حفلًا موسيقيًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 23 يناير 2026، على خشبة مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، ضمن جولته الغنائية العالمية التي بدأها في شهر مايو الماضي وشملت عددًا من الدول العربية والأمريكية.

وفي بيانها، أعلنت إدارة مسرح الاتحاد أرينا عن الحفل قائلة: "أيه آر رحمان يعود مجددا إلى أبوظبي.. التذاكر متاحة الآن، سارع بالحجز قبل نفادها".

وتحمل الجولة الموسيقية العالمية، عنوان "The Wonderment"، ويشارك "رحمان" خلالها أوركسترا موسيقية كاملة تضم عددًا كبيرًا من العازفين، مع إنتاج بصري ضخم ومذهل.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل في أبوظبي من 150 درهمًا إماراتيًا للفئة البرونزية، و400 و550 درهمًا للفئة الماسية، و850 درهمًا للفئة البلاتينية، بينما تصل أسعار الفئات الملكية إلى 1400 و2750 درهمًا إماراتيًا.

وأكد "رحمان"، أهمية هذه الجولة الموسيقية، مشيرا إلى أنها ستجمع أنواعا مختلفة من الموسيقى، وستتضمن إنتاجا بصريا وتقنيا متطورا يجعلها أكثر من مجرد جولة غنائية تقليدية.

وسيؤدي "رحمان" خلال الحفل، عددًا من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي قدّمها في أفلام هندية متعددة اللغات، من بينها الهندية والتاميلية والتيلجو.

وقد انطلقت جولته في شهر مايو الماضي من العاصمة الهندية مومباي، ثم انتقل بعدها إلى عدة مدن وولايات أمريكية بلغ عددها 16 مدينة، من بينها لوس أنجلوس ونيويورك وبوسطن وغيرها.

ويُعد أيه آر رحمان أحد أبرز الموسيقيين في الهند والعالم، إذ يجمع في أعماله بين الموسيقى الكلاسيكية الهندية والعصرية والإلكترونية والعالمية، وقد فاز بعدة جوائز دولية مرموقة من بينها الأوسكار والجولدن جلوب عن موسيقاه في فيلم "المليونير المتشرد" (Slumdog Millionaire).

ويُلقَّب رحمان بـ"موزارت مدراس"؛ تقديرًا لعبقريته الموسيقية وإبداعه الفريد، وقد ألف موسيقى أكثر من 160 فيلمًا، واختارته مجلة تايم الأمريكية عام 2009 ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.