نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية: تطبيق تليفوني لم يعد فعالا وفقد مصداقيته

توجه المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، بنصائح إلى المواطنين المصريين الراغبين في شراء هواتف محمولة من السوق المحلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن المواطن بإمكانه شراء الهواتف المصنوعة في مصر، مؤكدًا أنها معفاة من الضريبة.

وناشد المواطنين الراغبين في شراء الهواتف المستوردة من التجار التأكد من دفع الضريبة قبل استلام الهاتف، والحصول على الرقم المرجعي كإثبات على إعفائه من الضرائب.

ونصح المواطنين بتجنب شراء الهواتف التي حصلت على إعفاء مسبق سواء من أشخاص مصريين أو غير مصريين، منوهًا أن تطبيق «تليفوني» لم يعُد فعّالًا وفقد مصداقيته.

وأوضح أن هناك 14 مصنعًا في مصر تنتج الهواتف العاملة بنظام الأندرويد، قائلًا إن أسعارها أرخص بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% مقارنة بنظيرتها المستوردة من الخارج.