البرهان يقر بانسحاب الجيش السوداني من الفاشر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس الإثنين، بانسحاب الجيش من مدينة الفاشر في إقليم دارفور، غداة إعلان مليشيات الدعم السريع السيطرة عليها بعد معارك استمرت منذ أبريل 2023.

وقال البرهان في خطاب بث عبر التلفزيون الوطني: "وافقنا على انسحاب الجيش من الفاشر لمكان آمن"، مؤكدا أن قواته "ستقتص لما حدث لأهل الفاشر".

وأعلنت مليشيات الدعم السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غربي السودان.

وتعد الفاشر آخر مركز إداري رئيسي في منطقة دارفور السودانية لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.

وهي تخضع لحصار مكثف من قبل مليشيات الدعم السريع منذ عدة أشهر، مما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ولا يزال السودان غارقا في صراع مدمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اندلع في أبريل 2023.