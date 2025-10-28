الاحتلال ينفذ عمليات هدم لمحال تجارية ومنازل في القدس ورام الله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عمليات هدم لممتلكات الفلسطينيين من بينها بسطات تجارية ومحال في القدس ومنزلا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية أن طواقم بلدية الاحتلال في المدينة هدمت أكشاكا ومحلات تجارية صغيرة في منطقة باب العامود، بحسب وكالة صفا الفلسطينية..

كما منعت قوات الاحتلال أصحاب المحال والمنشآت التجارية من الوصول إلى مكان الهدم وتفقد ممتلكاتهم.

تزامن ذلك مع اقتحام قوة إسرائيلية برفقة طواقم وآليات بلدية الاحتلال في القدس بلدة الطور، حيث حاصرت منزلاً لعائلة أبو سنينة تمهيدًا لهدمه.

وكانت قوات الاحتلال، قد أجبرت المقدسي محمد جمعة السلايمة على هدم منزله ذاتيًّا بقرار من البلدية في بلدة سلوان بحجة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أن المنزل قائم منذ 20 عامًا، حيث يقطن فيه والده ووالدة محمد السلايمة وشقيقيه، وتبلغ مساحته 100 متر مربع.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم قرية شقبا غرب المدينة، تمهيدًا لتنفيذ عملية هدم في القرية.

وتعرضت قرية شقبا في الأشهر الأخيرة لعمليات هدم واسعة استهدفت منازل المواطنين، وكان أكبرها في يوليو الماضي حيث هدم الاحتلال أكثر من 5 منازل.