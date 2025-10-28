هيئة البث العبرية: احتمال اندلاع مواجهة بين إسرائيل ولبنان مرتفع

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر غربي، اليوم الثلاثاء، قوله إن الأجواء في لبنان مشحونة جدًا واحتمال اندلاع مواجهة مع إسرائيل مرتفع ولا يمكن منعه كليًا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وخلال الأيام الماضية، كثفت إسرائيل غاراتها على جنوب وشرق لبنان، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص، معظمهم من أعضاء حزب الله، وفقا لمصادر أمنية لبنانية تحدثت لوكالة رويترز.

ويخشى لبنان أن يكون القصف مقدمة لحملة جوية إسرائيلية موسعة على البلاد، رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر 2024 بهدف إنهاء الحرب التي استمرت عاما بين إسرائيل وحزب الله.

وحذر المبعوث الأمريكي توم باراك، الأسبوع الماضي، من أن حزب الله قد يجد نفسه في مواجهة جديدة مع إسرائيل إذا لم تتحرك السلطات اللبنانية سريعا لنزع سلاح الجماعة بالكامل، وهو ما يرفضه حزب الله حتى الآن.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أمس الإثنين، بوصول الموفدة الأمريكية مورجان أورتاجوس إلى العاصمة بيروت.