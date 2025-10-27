 وزيرة خارجية كوريا الشمالية تلتقي بوتين خلال زيارة إلى موسكو - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 8:40 م القاهرة
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تلتقي بوتين خلال زيارة إلى موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 8:23 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 8:23 م

زارت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون-هي، الكرملين (القصر الرئاسي الروسي) اليوم الإثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في أعقاب اللقاء الذي جمع قائدي البلدين الشهر الماضي.

وكان بوتين وكيم جونج أون قد التقيا في بكين في سبتمبر، عقب حضورهما عرضا عسكريا ضخما في قلب العاصمة الصينية، بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي بداية المحادثات، طلب بوتين من وزيرة الخارجية الكورية الشمالية أن تنقل تحياته إلى كيم، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعهما كان "دافئا للغاية"، وفقا لما جاء في تصريحاته المتلفزة.

وقبل لقائها مع بوتين في الكرملين، أجرت تشوي محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي جدد إشادته بجنود كوريا الشمالية لدعمهم القوات الروسية في منطقة كورسك، عقب توغل مفاجئ من القوات الأوكرانية.

 

 

 


