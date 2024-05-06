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كشفت تصريحات قيادي بالجيش الأمريكي، مدى تخبط وفزع جيش الاحتلال الإسرائيلي من الطائرات المسيرة "درونز" في قطاع غزة، لدرجة جعلت الجنود يسقطون عددا كبيرا من الدرونز الإسرائيلية، بنسبة 40% من الدرونز المستهدفة.

ونقل موقع "ذا وور زون" عن مدير القيادة الجوية لوحدات المارينز الأمريكية مايكل بروتن، قوله إن القبة الحديدية أصابت نسبة كبيرة من الدرونز الإسرائيلية بنيران صديقة خلال حرب غزة.

وأضاف أن جيش الاحتلال أخطأ بضعف التنسيق بين الجنود على الأرض وقيادة الدرونز ما جعلها هدفا للقبة الحديدية.

وأوضح أن جيش الاحتلال يعاني من مشكلة ضرب الدرونز بنيران صديقة من قبل انطلاق معركة طوفان الأقصى.

وذكر أن الجيش الأمريكي والقوات الحليفة له تعرضوا لنفس الأزمة بالبحر الأحمر فبراير الماضي حين ضربت فرقاطة ألمانية، درون أمريكية خشية أن تكون من مسيرات الحوثيين.

وحذر بروتن، من تفاقم المشكلة مستقبلا مع تزايد الاعتماد على الدرونز في الأعمال الحربية.