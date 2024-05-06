الرئيس السوري يبحث مع قائد الحشد الشعبي العراقي مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الفعال لتأمين الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سوريا والعراق.

وبحسب بيان رئاسي سوري، شدد الرئيس الأسد على أن " الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم، مشيراً إلى أن داعمي الإرهاب في سوريا والعراق هم نفسهم داعميه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية".

ونوه الأسد، وفقا للبيان، إلى "أن صمود وقوة الجيشين السوري والعراقي كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم".

وشهدت الأيام الماضية هجوما على القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها من جانب مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق شرق سوريا.

وتأتي زيارة الفياض إلى دمشق اليوم في إطار التصعيد الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة واطلاق فصائل عراقية محسوبة على الحشد الشعبي في العراق،الصواريخ على القواعد الأمريكية في سوريا ومسيرات باتجاه الجولان السوري المحتل وداخل الأراضي الفلسطينية .