الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل على إحدى واجهاته الحدودية

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم السبت، إحباط محاولة تسلل على إحدى الواجهات الحدودية للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية بترا، إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل ستة أشخاص على إحدى واجهتها الحدودية ضمن منطقة مسئوليتها.

وأضافت أن الأشخاص الستة حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت قبل أيام وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي، أن قوات حرس الحدود فى المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل ثلاثة أشخاص مسلحين عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت - في بيان - أنه تم رصد المتسللين والتعامل معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن مقتلهم بعد تبادل إطلاق النار.