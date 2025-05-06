ويتكوف: واشنطن تسعى لتحديد موعد جولة جديدة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع

نقل موقع "أكسيوس" عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قوله إن الولايات المتحدة تحاول تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، بشأن البرنامج النووي لإيران.

وقال ويتكوف، لمراسل "أكسيوس" باراك رافيد، إنه "إذا لم يحدث ذلك، فسوف سيكون فقط بسبب زيارة الرئيس إلى الشرق الأوسط"، بحسب منشور على موقع "أكس" صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المبعوث الأمريكي: "نحرز بعض التقدم. وآمل أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال ويتكوف، إن الرئيس يريد أن يتم حل هذا الأمر بالسبل الدبلوماسية إن أمكن؛ لذا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.

ويأمل ويتكوف، في إحراز تقدم في ملف الأسرى في غزة واتفاق وقف إطلاق النار قبل أو أثناء زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط.